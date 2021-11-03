Названы 8 полезных привычек, которые помогут похудеть

Американские диетологи назвали восемь полезных привычек, которые помогут человеку сбросить лишние килограммы. Они рассказали, как правильно питаться тем, кто желает похудеть.

В первую очередь, рекомендуется сократить в рационе не только количество сладостей, но и сахара в целом. Он может находиться в составе соусов, хлеба, злаковых продуктов. Этот компонент добавляет в пищу «пустые» калории, в итоге они откладываются в организме, а не насыщают его. Важно следить за размером порций посредством использования правила кисти руки. Сжатый кулак покажет, сколько овощей необходимо съесть. В раскрытую ладонь поместится здоровое количество белка, а кончик большого пальца соответствует количеству жира.

Всем желающим похудеть необходимо есть как можно больше овощей и продуктов с повышенным содержанием клетчатки. Первые должны составлять 50% ужина. В овощах содержатся минералы и витамины. В целом клетчатки позволяет дольше не чувствовать голод, а это очень важно во время диеты.

Многие не совсем правильно понимают совет, который касается употребления пищи шесть раз в день. В связи с этим люди начинают перекусывать фитнес-батончиками и снеками. Если человек будет питаться полноценно, то чувство голода пропадет. В результате отпадет необходимость нездоровых перекусов.

Важной составляющей любой диеты является правильное мышление. Диетологи рекомендуют употреблять пищу медленно, не отвлекаться на внешние раздражители. Такой подход позволяет не переедать и понимать, когда наступает момент насыщения.

Когда человек находится на диете, не стоит устанавливать для себя слишком строгие ограничения. Еда представляет собой один из главных источников удовольствия.