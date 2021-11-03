Эксперт Бородкин призвал хранить большую часть денег на долгосрочных вкладах

Эксперт Александр Бородкин призвал россиян большую часть денег хранить преимущественно на долгосрочных депозитных вкладах. Этот вариант является оптимальным, если в ближайшей перспективе человек не планирует совершать какие-либо крупные покупки.

Также можно распределить сумму на несколько вкладов с самым большим процентом. Наибольшую часть денежных средств нужно положить на депозит, где есть возможность беспрепятственного снятия или же последующего пополнения. Таким образом, у человека будет право в любой момент воспользоваться деньгами без прекращения договора и потери накопленных процентов.

Когда у гражданина есть определенная цель, то средства уместно положить на накопительный счет или же оформить вклад с возможностью последующего пополнения. Это нужно сделать в банке с наиболее выгодными условиями.

В последнее время наблюдается тренд на рост ключевой ставки. Соответственно, растет доходность вкладов. При этом сберегатели разделились на две основные группы. Представители первой считают, что рынок по ставкам достиг пика. Другие полагают, что увеличение ставок продолжится и в дальнейшем.

Источник: 1prime.ru