Рэпер-миллиардер Jay-Z появился в Instagram. На него уже подписалось почти 2 млн пользователей

В качестве первой публикации артист разместил афишу фильма “Горькая месть” (The Harder They Fall) – рэпер является одним из сопродюсеров картины.

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Публикация от JAY-Z (@jayz)

Контекст:

Настоящее имя Jay-Z – Шон Кори Картер. Он родился 4 декабря 1969 года в Нью-Йорке. За карьеру рэпера 14 его альбомов достигали вершин хит-парада Billboard 200.

В 2019 году американский журнал Forbes назвал артиста первым в мире рэп-певцом, обладающим состоянием в $1 млрд.

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