Зеленский уволил начальника разведки ГПСУ Демченко. СМИ пишут, что он может возглавить таможню

“Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины”, – говорится в тексте указа.

Демченко глава государства может назначить главой таможни вместо Павла Рябикина, сообщает ZN.UA.

Источники издания утверждают, что Демченко привлек внимание Зеленского “готовностью умереть за президента на каждом совещании”.

20 октября 2020 года Владимир Зеленский присвоил Вячеславу Демченко звание бригадного генерала.

Контекст:

1 ноября глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия сообщал, что глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин будет возглавлять Министерство по вопросам стратегических отраслей.

3 ноября фракция “Слуга народа” на правах монобольшинства предложила Кабинету Министров Украины три кандидатуры на вакантные должности в правительстве.

Монобольшинство предлагало назначить:

нардепа от “Слуги народа” Ирину Верещук – на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко – на пост первого вице-премьер-министра – министра экономики;

главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина – на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

Верховная Рада отправила сегодня в отставку пятерых членов правительства: вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко и вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Фракция “Слуга народа” поддержала назначение Резникова на должность министра обороны. Представление по этому ведомству в Раду вносит президент Владимир Зеленский.

Претендента на пост главы министерства защиты окружающей среды официально не озвучивали. Однако издание “Телеграф” сообщало, что пост министра экологии вместо Абрамовского может занять нардеп от “Слуги народа” Елена Криворучкина, источники “Бабеля” называли имена экс-нардепа от “Слуги народа”, главы Черкасской областной государственной администрации Александра Скичко; бывшего главы Государственной экологической инспекции и экс-нардепа Егора Фирсова; депутата от “Слуги народа” Андрея Жупанина и заместителя Абрамовского Руслана Стрельца. По информации “Украинской правды” на 2 ноября, главным претендентом считается Стрелец.

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