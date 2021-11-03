 

Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей

03.11.2021, 18:34, Новости дня
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В материале говорится, что пара разорвала отношения еще марте, но сохраняла это в тайне, чтобы “свести к минимуму шумиху и убедиться, что с их детьми будет все в порядке”.

“Дейв и Лив провели вместе первый карантин и как родители тоже были отличной командой. Но, к сожалению, после этого они все чаще стали жить отдельно друг от друга. Лив хотела сосредоточиться на актерской карьере и продюсировании, а Дейв с головой окунулся в работу над футбольным проектом своего друга Дэвида Бекхэма в Майами”, – цитирует источник издание.

Контекст:

Лив Тайлер и Дейв Гарднер начали встречаться в 2014 году, через год объявили о помолвке. Пара воспитывает двоих общих детей: шестилетнего Сейлора и пятилетнюю Лулу Роуз. У каждого также есть сыновья от предыдущих отношений.

Лив Тайлер родилась 1 июля 1977 года. Она дочь лидера американской хард-рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера и модели Биби Бьюэлл.

Тайлер начала карьеру модели в возрасте 14 лет, позже увлеклась актерским мастерством. В 1994 году она вместе с актрисой Алисией Сильверстоун снялась в клипе Aerosmith на песню Crazy.

Наибольшую известность Лив принесли роли в фантастическом блокбастере “Армагеддон”, где она снялась вместе с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком, и в кинотрилогии “Властелин колец”, где она сыграла принцессу эльфов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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