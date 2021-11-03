На всех автовокзалах Москвы появился бесплатный Wi-Fi

Современный столичный житель, перемещаясь по городу, должен всегда иметь возможность воспользоваться бесплатным быстрым беспроводным интернетом и без повторной авторизации в сети. За последний год в Москве установили порядка 1,7 тысячи новых точек доступа к Wi-Fi. Таким образом, в городе насчитывается свыше 21,5 тысячи таких станций.

Бесплатный Wi-Fi есть в метро, наземном транспорте, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Теперь сервис появился и на всех автовокзалах и автостанциях столицы. “Это позволит тысячам людей, которые ежедневно бывают на этих транспортных объектах, получать необходимую информацию в любой момент и с комфортом проводить время в ожидании рейса”, – отметил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Воспользоваться беспроводным интернетом можно на международных автовокзалах “Саларьево”, “Южные ворота” и “Северные ворота”, автостанциях “Варшавская” и “Орехово”. Там установили в общей сложности 48 хот-спотов. На самом большом в Европе автовокзале – Центральном – тоже появились точки Wi-Fi, но в последнюю очередь.

Кстати, беспроводной интернет также есть в столичных парках, на улицах в пределах Садового и Третьего транспортного колец, в студенческих общежитиях, детских спортивных учреждениях, учреждениях культуры, социальных учреждениях и бесплатных коворкингах для предпринимателей.

В каких именно местах есть доступ к бесплатному Wi-Fi, можно узнать на специальной интерактивной карте портала mos.ru. Предложения по работе беспроводного интернета в столице принимаются

службой централизованной технической поддержки (тел. +7 800 300-69-89).

Чтобы выйти в интернет, необходимо выбрать сеть Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию на mos.ru или SMS, после чего нажать кнопку “Войти в интернет”.

Ранее “Дни.ру” писали об установке Wi-Fi-точек в Даниловском районе Москвы. Беспроводной интернет появится на набережной Марка Шагала и на бульваре Братьев Весниных. Сейчас эти территории благоустраиваются.