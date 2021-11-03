Ангела Меркель останется временно исполняющей обязанности канцлера еще на 4 года

Правительство, парламент и президент Германии после недельных обсуждений согласовали кандидатуру канцлера – на этом посту останется Ангела Меркель, однако теперь уже в статусе временно исполняющего обязанности. Решено, что она продолжит возглавлять кабмин еще четыре года, до следующих выборов в бундестаг, которые намечены на 2025 год.

На совместной пресс-конференции представители властей ФРГ указали на то, что Меркель имеет колоссальный опыт, она сработалась с большинством предыдущих, нынешних и, вероятно, будущих министров. Сама врио канцлера уточнила: это не стало для неё сюрпризом, поскольку такой вариант обсуждался ещё до выборов.

“Если я имею возможность служить народу Германии, это не та возможность, от которой я хотела бы отказаться. У нас есть решение, согласованное со всеми сторонами, принятое путём консенсуса и диалога, и это хорошая новость для всех. В это непростое время мой опыт может послужить не только для написания мемуаров”, – сказала она.

На пресс-конференции также было объявлено, что после многочисленных письменных обращений немцев Ангелу Меркель наградят уже шестой по счету Звездой Героя ФРГ. Церемония состоится к концу недели в центральном бюро ХДС, на неё приглашены работники немецкой и иностранной печати, а также почётные гости: ветераны труда, представители дружественных иностранных партий, деятели культуры и искусства.

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