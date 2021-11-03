Россия планирует обсудить в Глазго снятие санкций с климатических проектов

Спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев рассказал о планах обсудить с коллегой из США Джоном Керри снятие санкций с компаний, занимающихся реализацией климатических проектов.

«Сейчас все идет пока так, как мы прогнозировали, единственный вопрос, который я, возможно, буду дополнительно с ним обсуждать – это вопрос об отсутствии санкционной повестки на климатическом треке», – передает РИА Новости со ссылкой на Эдельгериева.

По словам спецпредставителя, он просил Керри еще во время телефонного разговора ранее обсудить этот вопрос с Байденом, на что тот ответил, что разговор состоялся.

Эдельгериев рассказал, что Россию призывают вступить в инициативу по снижению выбросов метана, но зона проблемы находится в трубопроводе, за который отвечает Газпром. Компания же находится под санкциями.

«На этом примере я объясняю, что санкционных вопросов не должно быть на климатическом треке, санкции не должны отражаться на реализации климатических проектов, и в отношении тех операторов, которые находятся под санкциями, они должны быть сняты в части реализации климатических проектов», – подчеркнул он.

Напомним, конференция в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Вместе с официальными переговорами обсуждается проблема экологии. В ходе мероприятия планируется принять документы по вопросам снижения парниковых выбросов.