Эксперты: Люди должны связывать свое будущее с результатами нацпроектов

Реализация нацпроектов важна для блага людей, поэтому граждане РФ должны связывать свое будущее с их результатами, сообщил член ОП Илья Семин на итоговом форуме Общественной палаты «Сообщество», в рамках дискуссии «Национальные цели и проекты: сотрудничество общества и власти».

«Часто говорят, что люди не всегда видят себя в нацпроектах. Лично мне даже такой формулировки недостаточно – люди не просто должны себя видеть в нацпроектах, они должны связывать свое будущее с результатами нацпроектов», – приводятся его слова на сайте ОП.

В соответствии с поручением президента РФ палата осуществляет общественный контроль национальных проектов и раз в полгода направляет главе государства доклад о результатах этого общественного контроля. Наш предыдущий доклад был рассмотрен главой государства.

Заместитель Секретаря ОП РФ и председатель Координационного совета по национальным проектам и народосбережению Александр Галушка напомнил присутствующим самые главные выводы, которые сделала ОП РФ о состоянии системы национальных проектов.

В нацпроектах не прослеживается реализация высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России. «Именно его определил глава государства в главном политическом документе 2020 и 2021 годов – я напомню, он имеет конституционный статус – в послании к Федеральному собранию. Причем президентом было подчеркнуто, что каждый наш шаг, каждый закон, каждую новую программу мы должны оценивать именно с позиции этого высшего приоритета сбережения и преумножения народа России», – добавил заместитель секретаря ОП РФ.

В подавляющем большинстве случаев также отсутствуют причинно-следственные связи между тем, что будет сделано в нацпроектах, и каким образом будут достигнуты национальные цели. «Более того, этот вывод совпадает с выводами коллег из Счетной палаты России. Кроме того, аппараты полномочных представителей Президента РФ в ЦФО, ПФО, проводя анализ того, как в регионах будут реализованы нацпроекты, говорят, что по ряду случаев национальные цели будут недостижимы», – отметил Галушка.

Председатель правительства Михаил Мишустин своим поручением определил, что в экспертно-деловые советы нацпроектов должны входить представители ОП РФ. «Он обратился к нам с поручением направить предложения, и мы их направили. 27 представителей палаты делегированы в эти советы, и мы очень рассчитываем, что это тоже нам поможет конструктивно взаимодействовать», – заключил Галушка.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, заместитель председателя Координационного совета по национальным проектам и народосбережению Артур Ниязметов в свою очередь присоседился к словам Галушки касательно высшего национального приоритета.

Эксперт напомнил о двух указах президента, которые определили национальные цели развития страны: первый указ, от 2017 года, содержит цели до 2024 года, а второй указ, от 2020 года, — до 2030 года. «Важно отметить, что оба указа объединяет неизменность генеральных приоритетов, и эти приоритеты — это необходимость роста экономики и роста численности населения страны. Они глубоко взаимосвязаны: увеличение численности населения напрямую зависит от роста материального благополучия и реальных доходов граждан, но в то же время для роста экономики и работы новых предприятий требуются специалисты, рабочие руки, и как раз проблемы нехватки специалистов в регионах сегодня все острее встают. Все чаще у нас в ЦФО обсуждение реализации национальных проектов сводится к проблемам демографии», — рассказал Ниязметов.

Заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, продолжая тему нахождения в условиях повышенной неопределенности, обратила внимание собравшихся и на позитивные моменты в этом ключе.

«Нельзя сбрасывать со счетов, что прошлый год был кризисным, что он бросил вызов и всей экономике нашей страны – и финансовой политике, и управленческой политике. При этом мы помним, что доходы у нас упали на 10 процентов, расходы выросли на 20 процентов. Однако сейчас мы видим довольно быстрое восстановление экономики. В настоящее время в Госдуме идет обсуждение федерального бюджета в первом чтении, и мы видим, что даже в это непростое время нам действительно удалось сформировать бюджет развития, в частности увеличить финансирование нацпроектов», — заключила Разворотнева.