Общество «Знание» анонсировало хакатон по созданию просветительских онлайн-проектов

В Москве с 5 по 6 ноября пройдет самый масштабный практический воркшоп по созданию просветительских онлайн-проектов. В течение двух дней специалисты в сфере EdTech и обучения – продюсеры, фрилансеры, эксперты и методологи – будут соревноваться за возможность представить лучший онлайн-проект.

Хакатон организует Российское общество «Знание» при поддержке образовательной платформы Megacampus. Мероприятие пройдет в онлайн формате на сайте, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В хакатоне испытают свои силы 3 тыс. участников из числа экспертов, продюсеров и методологов онлайн курсов. Цель каждой команды по мере прохождения Хакатона и выполнения заданий – разработать просветительский онлайн-проект. Участие в хакатоне бесплатное.

Проекты принимаются по 8 трекам: Экология и благотворительность (НКО, экология); Социально-гуманитарные науки (история, литература, философия, политология, социология, психология); Карьера & Soft skills (профориентация, тайм-менеджмент, лидерство, карьерное развитие, командные навыки); Наука и IT (астрономия, математика, информационные технологии, нанотехнологии, робототехника); Естественные науки (биология, физика, химия, геология, космонавтика); Медиа & Маркетинг (новые и старые медиа, журналистика, подкасты, социальные сети, SMM, маркетинговые исследования, PR); Здоровье и спорт (нутрициология, спорт, танцы, профилактика здоровья); Культура и искусство (живопись, актерское мастерство, кино, архитектура).

Лидеры рынка образования и медиа поделятся экспертным мнением по всем составляющим идеального продукта, ответят на вопросы, а также дадут практические задания на выполнение. Трек медиа будет курировать российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки. Трек спорт – российский гимнаст Никита Нагорный, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы.

Эксперты хакатона совместно с Российским обществом «Знание» выберут лучшие команды, у которых будет возможность воплотить проекты в жизнь. Победитель получит 1 млн рублей инвестиций в свой просветительский проект от Megacampus, а также приглашение к сотрудничеству с Российским обществом «Знание». Восемь команд-финалистов получат доступ к широким возможностям мультимедийной инфраструктуры образовательного продюсерского центра «Машук», а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов.

«Мы в Российском обществе «Знание» постоянно экспериментируем с форматами, ищем новое – то, что будет подходить для разных сегментов нашей аудитории. Хакатон – это формат для профессионалов индустрии EdTech, и я уверен, что он станет драйвером по созданию новых интересных и востребованных просветительских проектов. Под руководством авторитетных кураторов наши участники смогут создать качественные просветительские продукты, которые не только позволят командам стать первыми в хакатоне, но и в дальнейшем послужат целям просвещения в разных областях», – сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.