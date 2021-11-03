Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Резникова министром обороны
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“Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ВР принять проект постановления №6267 в целом (о назначении Алексея Резникова министром обороны Украины)”, – написал политик.
Контекст:
3 ноября парламент отправил в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.
Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. Сегодня Рада проголосовала за отставку Резникова, ее поддержали 329 нардепов.
Президент Владимир Зеленский 3 ноября направил в парламент представление о назначении Резникова министром обороны.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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