 

Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Резникова министром обороны

03.11.2021, 17:40, Новости дня
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“Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ВР принять проект постановления №6267 в целом (о назначении Алексея Резникова министром обороны Украины)”, – написал политик.

Контекст:

3 ноября парламент отправил в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.

Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. Сегодня Рада проголосовала за отставку Резникова, ее поддержали 329 нардепов.

Президент Владимир Зеленский 3 ноября направил в парламент представление о назначении Резникова министром обороны.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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