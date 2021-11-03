В Британии археологи нашли карцер для гладиаторов и скелет кота

В карцере содержались гладиаторы, готовящиеся к бою, дикие животные и преступники, которым грозила казнь. Они должны были стать развлечением в амфитеатре, который вмещал до 5 тыс. зрителей.

Археологи также нашли хорошо сохранившийся скелет кошки, об этом они сообщили на странице English Heritage в Facebook. Находку они назвали Максипус

https://www.facebook.com/englishheritage/photos/a.437310790747/10158696744965748/

Животное, по данным BBC, было специально захоронено за пределами амфитеатра.

Открытие карцера было сделано в графстве Кент, где 1849 году археологи раскопали амфитеатр Ричборо. Предметы, найденные в амфитеатре – как кости животных, монеты, фрагменты глиняной посуды – позволяют предположить, что в городе жили до конца IV века. Ученые отметили, что амфитеатр был оформлен в ярких красных и синих тонах, это делает его уникальным среди амфитеатров, построенных в Британии.

Находки позволили ученым сделать вывод, что римский форт в Ричборо был важным местом для римлян до конца их правления в Британии.

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