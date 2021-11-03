В Херсонской области зафиксировали снижение показателей заболеваемости COVID-19. Регион первым перешел в “красную” зону карантина – Кабмин

“В ходе совещания отмечалось, что в Херсонской области зафиксировано снижение показателей заболеваемости и госпитализации. Эта область первой в Украине перешла в “красную” зону”, – говорится в сообщении.

Глава правительства Денис Шмигаль проинформировал, что за сутки 2 ноября в Украине COVID-19 заболело 23 393 человека. На прошлой неделе в пиковый день было выявлено 26 870 новых случаев коронавирусной инфекции, отметил премьер.

Шмигаль добавил, что от COVID-19 в стране привито почти 10,7 млн человек, из них около 7,6 млн – двумя дозами вакцины. Всего сделано более 18,2 млн прививок, подчеркнул глава Кабмина.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил 1 ноября, что ситуация с COVID-19 в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, которые первыми вошли в “красную” зону карантина, стабилизируется.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в “красную” зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в “красную” зону эпидемической опасности перешел Киев.

Согласно индикаторным показателям Минздрава на 3 ноября, в Херсонской области три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (134,4, 134,2, 131,4), коэффициент выявления случаев COVID-19 (30,3%, 28,8%, 27,5%) и загруженность койко-мест с кислородом в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией (75,3%, 78,5%, 74,8%).

—