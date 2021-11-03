 

Магазин товаров для хобби и творчества в ТЦ “Облака” могут закрыть на 90 суток

03.11.2021, 17:28, Разное
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Факт работы магазина выявили сотрудники Объединения административно-технических инспекций столицы. Они зафиксировали нарушения требований социального дистанцирования при выдаче заказов.

“Таким образом, администрацией магазина не приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований”, – сообщил главный инспектор ОАТИ Антон Романов.

Если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей, юридическому лицу грозит штраф до миллиона рублей. Работу магазина могут приостановить на срок до 90 суток, сообщает Агентство городских новостей “Москва”.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора опечатало пекарню на улице Сходненская и магазин “Магнит” на улице Академика Скрябина. Предприятия нарушили меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Указом мэра Москвы на срок с 28 октября по 7 ноября в городе введен режим нерабочих дней. Приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают работать.



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