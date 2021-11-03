Украинский депутат Балицкий признал невозможность войны с Россией

На протяжении вот уже семи лет украинские политики отвлекают своих избирателей от насущных и реальных проблем в стране разговорами о возможной или уже якобы ведущейся войне с Россией. В рамках очередного этапа антироссийской информационной кампании генерал ВСУ Игорь Романенко выступил с предложением объявить в стране военное положение.

Эту идею раскритиковал депутат Верховной рады Евгений Балицкий. Он обратил внимание на то, что на Украине практически отсутствует авиация, в крайне незавидном состоянии находится флот. Кроме того, Киеву не хватает технической разведки, а также современного вооружения, равного тому, которым обладает Россия. Довершает и без того безрадостную для украинского военного командования картину отсутствие ядерного вооружения.

“Воевать с Россией невозможно”, – подчеркнул Евгений Балицкий.

Украинский депутат выразил уверенность, что продолжать эскалацию конфликта не стоит. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский должен лично отправиться в Донбасс, чтобы на месте в процессе переговоров решить все вопросы.

Также парламентарий предостерег украинское руководство от приглашения в зону конфликта войск Североатлантического альянса. Присутствие солдат НАТО в регионе, уверен Балицкий, лишь осложнит и без того непростую ситуацию.