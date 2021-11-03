Более комфортно в одиночестве и мечта о карьере: пять причин, почему женщины не хотят повторно выходить замуж после развода

Сегодня далеко не все женщины готовы повторно вступать в брак. На это у каждой представительницы прекрасного пола есть своя причина. Однако есть и те самые распространенные, которые являются основополагающими в выборе будущего статуса. Вот о каких факторах идет речь.

Травма от прошлых отношений

Женщины в своем большинстве очень тяжело переживают развод. Ими руководствуется не логика, а сердце. Попытка сначала сохранить отношения, затем переживание, связанное с расставанием, оставляют на сердце очень большую и долго не заживающую рану. Вступать в новые отношения – это снова подвергать себя риску пройти все круги ада от начала и до конца. А поскольку нет уверенности в том, что следующий союз будет удачным, снова привыкать к человеку, а затем переживать боль расставания, многие дамы просто не хотят.

Внимание на воспитании детей

Женщины, которые пережили очень болезненный развод, предпочитают уделять больше внимания своим детям. Поначалу «активами» были муж и дети, а после того, как муж перестал присутствовать в жизни женщины, единственным и драгоценным сокровищем стал ребенок. К тому же представительницы прекрасного пола начинают понимать, что дети (как минимум, пока они маленькие) не склонны к предательству, которое часто является поводом для развода. Поэтому вступать в новые отношения и переживать о том, как новый партнер будет относиться к тому маленькому человеку, который сегодня является самым дорогим на свете, женщина считает нецелесообразным.

Комфорт в одиночестве

Когда заканчиваются отношения, это причиняет много боли, поскольку будущее кажется не очень стабильным. Однако после того, как боль утихает, остается усталость и возникает желание насладиться свободой. Уже не нужно рано вставать, готовить еду, убирать в квартире, бежать на работу, затем по магазинам за покупками продуктов и пр. Есть возможность полноценно отдохнуть, уделить больше внимания себе и детям, насладиться состоянием, когда женщина никому и ничего не должна. Присутствует также спокойствие (не нужно никого ждать с работы и нервничать из-за опозданий), нет слов о ревности и упреков по этому поводу. Одним словом, начинается спокойная и уравновешенная жизнь, когда можно рассчитывать на себя, но при этом не чувствовать лишней обязанности.

Мысли о карьере

Многие женщины отказываются от карьеры по своему желанию, поскольку предпочитают посвятить себя дому и семье. Другая категория дам просто не имеет возможности работать и строить карьеру, поскольку это желание не поддерживает муж. После долгих споров и скандалов женщина решает пойти на уступки, отказываясь от своей мечты. После развода появляется возможность делать все то, что хочется. И если мысли о карьере не покидали все время, проведенное в браке, то сейчас мечты могут воплотиться в реальность. Есть возможность учиться, работать и достигать тех карьерных вершин, о которых мечталось в прошлом.

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Чувства не остыли

К сожалению, разлюбить по собственному желанию дается далеко не каждому человеку. Очень часто после развода женщины все еще любят своих бывших мужей. Особенно эта сепарация становится болезненной, если супруги прожили много лет вместе. Поэтому в сердце попросту нет места для другого мужчины. Возможно, дама все еще надеется на то, что муж вернется, или просто понимает, что в ближайшее время или в принципе уже не сможет никого полюбить. Как минимум, так ей кажется сейчас, поэтому она принимает решение пока отказаться от новых отношений, а тем более от оформления официального брака.

Вместо заключения

Как уже было сказано, есть множество факторов, способствующих принятию решения об одиночестве. Каждая женщина решает этот вопрос так, как считает нужным на сегодняшний день. Кому-то это просто удобно, а кто-то не видит другого выхода из сложившегося положения.