 

В Пентагоне заявили о трех полюсах силы в мире

03.11.2021, 16:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМировое сообщество вступает в период потенциально повышенной нестабильности, возникли три полюса силы: Россия, США и Китай, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли.

«Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет», – цитирует генерала ТАСС.

Перечисленные страны он назвал великим державами. Заявление прозвучало на форуме по безопасности, организованной Аспенским институтом.

Ранее США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного» мира с Россией. Об этом писало украинское издание «Страна.ua», утверждая, что курс администрации президента США Джо Байдена на нормализацию отношений с Россией в Киеве могут посчитать предательством.

Речь шла о переговорах между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности, которые могут снизить напряженность между странами. Перемены якобы произошли после встречи Владимира Путина и Джо Байдена. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / Российские и европейские пользователи не смогли зайти в Telegram

06.02 / Euronews – пандемия разрушает систему диагностики и лечения рака в Европе

29.03 / Полиция начала проверку сообщений о жестокой дрессировке собак в Подмосковье

29.10 / Байден не оправдает «иллюзорных» надежд Берлина

13.11 / В Следкоме Беларуси заявили, что погибший от побоев активист был пьян

28.11 / Не умирает любовь — 81-летний итальянец серенадами поддерживал свою жену в больнице

06.10 / Опубликованы шпионские фото модели Infiniti QX60

16.07 / Адвокат отреагировал на сообщения о встречах Сафронова с сотрудником спецслужб Чехии

03.01 / В Мексике врач попала в реанимацию после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer-BioNTech

12.09 / Зеленский учредил стипендии для спортсменов по неолимпийским видам спорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика