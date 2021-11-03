В Пентагоне заявили о трех полюсах силы в мире

Мировое сообщество вступает в период потенциально повышенной нестабильности, возникли три полюса силы: Россия, США и Китай, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли.

«Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет», – цитирует генерала ТАСС.

Перечисленные страны он назвал великим державами. Заявление прозвучало на форуме по безопасности, организованной Аспенским институтом.

Ранее США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного» мира с Россией. Об этом писало украинское издание «Страна.ua», утверждая, что курс администрации президента США Джо Байдена на нормализацию отношений с Россией в Киеве могут посчитать предательством.

Речь шла о переговорах между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности, которые могут снизить напряженность между странами. Перемены якобы произошли после встречи Владимира Путина и Джо Байдена.