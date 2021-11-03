Мнения: От «жабьих прыжков» Украины начали страдать россияне

Что может быть важнее, чем гуманное отношение к ближнему? Что может быть ценнее жизни и благополучия отдельно взятого человека? И, действительно, часто представляется, что ничего важнее судьбы отдельного человека быть не может. И в мирное, стабильное, время этот тезис глупо оспаривать.

Что может быть важнее, чем гуманное отношение к ближнему? Что может быть ценнее жизни и благополучия отдельно взятого человека? И, действительно, часто представляется, что ничего важнее судьбы отдельного человека быть не может. И в мирное, стабильное, время этот тезис глупо оспаривать.

Однако реальность войны ставит вопросы, которые бы в другое время не возникли. Что важнее – жизнь одного человека или сотни людей? Жизнь сотни или жизни тысячи, тысячи или десяти тысяч? И так далее. Страшные вопросы, на которые нет и не может быть однозначного ответа.

В 2014 году, когда в Киеве произошел государственный переворот, один знакомый высказал мысль, которая тогда мне показалась людоедской. Он сказал, что если бы Янукович был мужиком, то приказал бы разогнать майдан, даже если бы погибло несколько тысяч протестующих. По той простой причине, что после переворота жертв будет куда больше. И он оказался прав. В Донбассе погибло гораздо больше людей, чем могло погибнуть во время подавления бунта в Киеве. А сколько еще людей погибнет в ЛДНР, в том числе детей? Значит, по логике надо было давить толпу гусеницами танков? Я не знаю. Даже спустя семь лет жизни в Донецке в условиях войны, после всего пережитого и увиденного, лично я не могу дать однозначный ответ на этот вопрос. Но я точно знаю другое. В результате победы евромайдана к власти пришел людоедский режим, который уничтожил тысячи жителей Донбасса, а население самой Украины поставил на грань выживания своей бредово-иррациональной политикой. И тысячи людей остались бы живы, а миллионы могли бы нормально существовать, если бы майдан проиграл.

В ДНР сейчас возник вопрос, что делать с селом Старомарьевка, которое 26 октября захватили украинские военные. Населенный пункт находился в демилитаризованной зоне, но подпадал под юрисдикцию ДНР. Ополченцев республики в нем не было, но 180 жителей являются гражданами ДНР, 37 человек имеют российские паспорта. Село расположено в низине между позициями ополчения и украинской армии, поэтому с военной точки зрения выбить из него украинских военных не составляет сложности. Достаточно устроить им ад при помощи артиллерии. Однако пушки не работают филигранно, значит, пострадают мирные люди и их имущество. Если даже украинцев удастся выбить без использования пушек, то украинские артиллеристы точно сравняют село с землей, когда туда войдут ополченцы. Украинские военные жителей Донбасса за людей не считают.

Самое разумное – решить вопрос дипломатическим путем и заставить украинцев самим уйти из села. Но реальность такова, что шансов на это практически нет. Президент Украины Владимир Зеленский после применения Украиной турецкого беспилотника «Байрактар» резко ответил Франции и ФРГ по поводу того, что те выразили обеспокоенность. Это является демонстрацией, что плевал Зеленский на мнение Парижа и Берлина, а вот Вашингтон поддерживает действия своего сателлита. В свете этого мало надежды, что кто-нибудь заставит Киев вывести свои войска из села.

Можно оставить все, как есть, и смириться с тем, что село под контролем Украины. Но люди семь лет прожили в ДНР, поэтому практически каждого жителя села Украина может в чем-то обвинить. Есть информация, что владельцев ДНРовских и, особенно, российских паспортов украинские военные избивали, документы забирали, некоторых людей арестовали – скольких точно, неизвестно, данные разнятся.

Жители Старомарьевки, которые приезжают в Тельманово (ДНР), боятся говорить о ситуации в селе. О насилии со стороны военных к селянам говорит и российский МИД. Думается, когда шум вокруг села поутихнет, если оно останется в руках Украины, жителей ждет ад. Устраивая над ними показательные процессы и назначая суровые наказания, майданные политики будут демонстрировать, что ждет сторонников ДНР. Украина давно уже избрала метод террора в отношении жителей донбасских республик. Селяне из Старомарьевки как раз станут хорошим материалом, чтобы примером их судеб запугивать жителей республик. В такой ситуации уж точно негуманно оставлять людей в лапах майданной Украины. Ведь как хорошо продемонстрировала история двадцатого века, бывает участь хуже смерти. Особенно когда речь идет о людях, которых нацистское государство считает врагами. Майданная Украина именно такая держава. А жители ЛДНР, включая селян из Старомарьевки, ее враги.

Чтобы сейчас ни рассказывали украинские пропагандисты, есть еще несколько аспектов. Населенный пункт украинцы захватили в рамках тактики так называемых «жабьих прыжков», суть которой в том, чтобы по кусочку отщипывать у ЛДНР территорию, пока не займут ее всю. Старомарьевка уже не первый захваченный поселок в демилитаризованной зоне. И то, что населенные пункты остаются в руках Украины, только стимулирует Киев продолжать такие действия, что ведет к новым столкновениям и новым смертям. И еще 37 жителей села граждане России, их фактический захват – это демонстрация жителям Донбасса, что российские паспорта никакой защиты не дают. А, скорее, наоборот создадут много проблем их владельцам, если Украина захватит Донбасс. Это сделано явно с целью посеять страх и неуверенность в сердцах жителей Донбасса, которые и так из-за неопределенного статуса республики и неработающих Минских соглашений живут, как на пороховой бочке. Таким образом, освободить село силовым путем негуманно, но и оставлять его жителей в руках Украины тоже не по-человечески. Кроме того, это может иметь последствия в будущем и приведет к новым «жабьим прыжкам», а, значит, и новым смертям, причем неизвестно, в каких масштабах. Сложные времена порождают задачи, на которые просто нет хороших ответов. Поэтому приходится выбирать наименее плохие решения.

И еще проблема в том, чтобы понять, что же в конкретной ситуации является наименьшим злом. Вот такая «вилка» гуманизма может возникнуть во время войны.

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