 

Правильно подобранное масло может продлить жизнь автомобильного двигателя

03.11.2021, 16:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты рассказали, как можно продлить период функционирования двигателя автомобиля. По их словам, важно правильно подобрать масло.
На современном рынке автомобильных масел предлагается огромный ассортимент товаров. Эксперты рассказали, как выбрать подходящий вариант. Масло защищает силовой агрегат от износа, поскольку уменьшается трение. Кроме того, мотор не перегревается. Когда машина эксплуатируется, на движке появляются отложения. Их количество существенно минимизируется, если масло правильно подобрано. Впоследствии получится сохранить расход топлива.

Эксперты отмечают, что важно обратить внимание на производителя товара. В основном доверие вызывают мировые бренды, которые используют передовые технологии.

Если автомобилист живет в регионе с суровыми температурными условиями, то нужно выбирать масла с присадками. Также существуют разновидности масел, которые нужно менять каждые 16 тысяч километра пробега. Они создаются для водителей, забывающих своевременно провести данную манипуляцию.

Источник: www.zr.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Названы пять неочевидных симптомов рака легких

28.12 / Под Минском появится аналог горы Рашмор с изображением всех президентов Белоруссии

27.05 / В Подмосковье заметили странных птиц с тонкой шеей

25.04 / Рейтинг Байдена стал одним из самых низких за всю историю США

24.10 / Мнение: Шушпанцеры Боснийской войны

21.11 / Коронавирус может приводить к снижению слуха

13.12 / Как в интернете зарабатывают на Владимире Путине

11.08 / Глава МЧС по поручению Путина вылетит в Якутию для управления группировкой по тушению пожаров

12.02 / «Пришельцы просили меня спасти человечество!» – Странная история Габриэля Грина (дважды кандидата в президенты США)

20.03 / Ученые установили влияние кариеса на здоровье сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика