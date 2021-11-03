Правильно подобранное масло может продлить жизнь автомобильного двигателя

Эксперты рассказали, как можно продлить период функционирования двигателя автомобиля. По их словам, важно правильно подобрать масло.

На современном рынке автомобильных масел предлагается огромный ассортимент товаров. Эксперты рассказали, как выбрать подходящий вариант. Масло защищает силовой агрегат от износа, поскольку уменьшается трение. Кроме того, мотор не перегревается. Когда машина эксплуатируется, на движке появляются отложения. Их количество существенно минимизируется, если масло правильно подобрано. Впоследствии получится сохранить расход топлива.

Эксперты отмечают, что важно обратить внимание на производителя товара. В основном доверие вызывают мировые бренды, которые используют передовые технологии.

Если автомобилист живет в регионе с суровыми температурными условиями, то нужно выбирать масла с присадками. Также существуют разновидности масел, которые нужно менять каждые 16 тысяч километра пробега. Они создаются для водителей, забывающих своевременно провести данную манипуляцию.

Источник: www.zr.ru