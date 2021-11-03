 

В четырех городах Украины работают инсталляции, посвященные вакцинации от коронавируса

03.11.2021, 16:46, Новости дня
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Инсталляции созданы в рамках проекта “Защищены” Минздрава и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

“Они позволяют увидеть и послушать истории тех, кто уже обезопасил себя от тяжелого течения, госпитализации или смерти от COVID-19. Интерактивные установки оборудованы датчиками движения, которые при проведении руки включают аудиозаписи историй героев кампании”, – отметили в посте.

Вакцинированные украинцы могут сделать селфи в зеркале “Защищенный” и выложить в соцсети фото с рассказом о том, что побудило их вакцинироваться.

Интерактивные объекты  находятся: 

во Львове, центр Довженко;
в Днепре, ТРЦ “Мост-сити”;
в Одессе, ТРЦ СityСenter;
в Харькове, ТРЦ Nikolsky.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/3354134751377896

Национальная кампания “Защищены” стартовала в июне 2021 года. Ее героями стали пенсионеры, врачи, педагоги, соцработники, люди с хроническими заболеваниями, религиозные лидеры и работники критической инфраструктуры, сообщил сайт ЮНИСЕФ.

“Каждый из них вакцинировался по разным причинам, но теперь все они защищены и готовы через личную историю показать другим, что вакцинация от COVID-19 – это безопасно, эффективно и дает возможность вернуться к привычной жизни”, – подчеркнули в релизе.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 3 ноября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 69 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В с начала кампании по вакцинации первой дозой привиты 10,6 млн человек, завершили иммунизацию 7,5 млн.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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