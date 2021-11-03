Тарантино продаст семь фрагментов из “Криминального чтива” как NFT-токены

Лоты продаются на торговой площадке аукциона NFT OpenSea. Представленные фрагменты будут доступны только тем, кто купил лоты.

Контекст:

NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.

Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн. На данный момент это рекорд стоимости для NFT-токена.

—