 

Тарантино продаст семь фрагментов из “Криминального чтива” как NFT-токены

03.11.2021, 16:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лоты продаются на торговой площадке аукциона NFT OpenSea. Представленные фрагменты будут доступны только тем, кто купил лоты.

Контекст:

NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.

Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн. На данный момент это рекорд стоимости для NFT-токена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / Рубль вырос к доллару

05.07 / Самой вакцинированной от COVID-19 страной стали Объединенные Арабские Эмираты – Bloomberg

09.08 / Определились все пары четвертьфиналов Лиги чемпионов УЕФА

06.03 / МИД Сирии счел санкции США и ЕС против РФ вмешательством во внутренние дела

21.01 / Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее – в злоупотреблении алкоголем

18.04 / При стрельбе в техасском Остине погибли три человека

05.06 / Le Parisien – в Париже по подозрению в организации договорных матчей задержана российская теннисистка

20.10 / У Чувака из «Большого Лебовски» диагностировали рак

19.01 / ФБР предупредило о планах ультраправых проникнуть на инаугурацию Байдена

07.11 / СБУ открыла дело против Шария из-за карты Украины без Крыма и Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика