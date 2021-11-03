 

“Хорошо ориентируется в этих вопросах”. Арахамия считает, что Верещук будет эффективно руководить Минреинтеграции

03.11.2021, 16:46, Новости дня
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По его мнению, Верещук будет эффективной на должности главы Минреинтеграции.

“Она очень энергичный человек, знает проблемы [ведомства], потому что принимала участие в заседаниях оборонного комитета. Она хорошо ориентируется в этих вопросах. И поскольку она хочет этим заниматься, то, думаю, будут серьезные продвижения в данных процессах”, – отметил Арахамия.

Контекст:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года возглавлял Алексей Резников. 1 ноября 2021 года он написал заявление об отставке. Сегодня Рада проголосовала за его увольнение.

Арахамия говорил, что Резникова рассматривают как претендента на пост главы Минобороны, а Верещук – как кандидата на пост главы Минреинтеграции. Верещук говорила об амбициях стать главой Минобороны, но отмечала, что решение принимает президент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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