 

В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 могли быть украинцы

03.11.2021, 16:46, Новости дня
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В авиакомпании подтвердили, что Ан-12, разбившийся под Иркутском, принадлежит ей. Грузовой самолет следовал по маршруту Якутск – Иркутск.

“Предположительно, на борту находились 7 человек”, – отметили в “Гродно”.

МЧС России сообщает в Telegram, что на месте происшествия работают более 100 человек и 50 единиц техники. 

Контекст:

Ан-12 – советский военно-транспортный самолёт. Разработан в АНТК имени О. К. Антонова в 1950-х годах.

3 ноября 2021 года в России потерпел крушение самолет Ан-18: он пропал с радаров и был позже обнаружен недалеко от аэродрома в селе Пивовариха под Иркутском. После падения самолет загорелся. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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