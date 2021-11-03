Верховная Рада уточнила текст трех статей закона об олигархах. Его будет подписывать Стефанчук
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Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.
Нардеп от “Европейской солидарности” Николай Княжицкий заявил, что “закон переписывают, не устраняя противоречия”.
“Пишут новую редакцию закона, вопреки регламенту. Давайте с таким же успехом напишем туда, что мы таки чемпионы по борьбе с коронавирусом”, – добавил он.
Стефанчук рассказал, что несогласованность устраняют по ст. 131 регламента Верховной Рады. Нардеп от “Голоса” Сергей Рахманин заявил о нарушении регламента.
Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, как и Княжицкий, напомнил, что во время голосования за закон нардепы поддержали правки, которые противоречат друг другу.
“Но это было решение Верховной Рады. Сейчас происходить подмена 131-й [статьи регламента], потому что меняется одно слово и под это полностью переписывается статья [законопроекта]. Это будет восприниматься как фактически разрушение решения, которое было принято Верховной Рады. Изменение, которого мы не видим, потому что нет решения комитета. Комитет должен был рассмотреть вопрос и внести предложение на рассмотрение председателя Рады оставить одну пятую статью [закона] – или в варианте, который был предложен мной или коллегами, или господином [нардепом от “Батьківщини” Иваном] Крулько или Офисом президента. Этого не произошло”, – сказал он.
Стефанчук возразил, что все необходимые документы на сайте парламента были опубликованы 1 ноября. В предложениях по устранению несогласованности в принятом законе есть только сравнительная таблица от 1 ноября (.pdf). Она была опубликована на сайте парламента 2 ноября, указано в карточке законопроекта.
Уточняли нардепы ст. 5, ст.7 и ст. 9 принятого закона.
Правки приняли 249 голосами по первым двум статьям и 251-м – по третьей.
Противоречащие друг другу правки, как сообщал глава фракции “Голос” Ярослав Железняк, касаются того, какой орган должен определять олигархов. Это ст. 5 закона.
Одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Разумков утверждал, что Рада приняла его поправку к закону.
Согласно сравнительной таблице, решение о признании олигархом принимает СНБО на основании представления:
Кабинета Министров;
члена СНБО;
Национального банка;
Службы безопасности Украины;
Антимонопольного комитета Украины.
После этого первый вице-спикер Рады Александр Корниенко предложил поручить Стефанчуку безотлагательно подписать закон, это предложение поддержали 252 нардепа.
Контекст:
Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Спикером тогда еще был Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.
В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.
4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах. По его мнению, Зеленский из-за коллизии в законе должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения.
19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером. Спикер еще не подписал закон. 2 ноября в карточке законопроекта появилась отметка о том, что в Раду поступили предложения по устранению несогласованностей в нем.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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