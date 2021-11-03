Верховная Рада уточнила текст трех статей закона об олигархах. Его будет подписывать Стефанчук

Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Нардеп от “Европейской солидарности” Николай Княжицкий заявил, что “закон переписывают, не устраняя противоречия”.

“Пишут новую редакцию закона, вопреки регламенту. Давайте с таким же успехом напишем туда, что мы таки чемпионы по борьбе с коронавирусом”, – добавил он.

Стефанчук рассказал, что несогласованность устраняют по ст. 131 регламента Верховной Рады. Нардеп от “Голоса” Сергей Рахманин заявил о нарушении регламента.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, как и Княжицкий, напомнил, что во время голосования за закон нардепы поддержали правки, которые противоречат друг другу.

“Но это было решение Верховной Рады. Сейчас происходить подмена 131-й [статьи регламента], потому что меняется одно слово и под это полностью переписывается статья [законопроекта]. Это будет восприниматься как фактически разрушение решения, которое было принято Верховной Рады. Изменение, которого мы не видим, потому что нет решения комитета. Комитет должен был рассмотреть вопрос и внести предложение на рассмотрение председателя Рады оставить одну пятую статью [закона] – или в варианте, который был предложен мной или коллегами, или господином [нардепом от “Батьківщини” Иваном] Крулько или Офисом президента. Этого не произошло”, – сказал он.

Стефанчук возразил, что все необходимые документы на сайте парламента были опубликованы 1 ноября. В предложениях по устранению несогласованности в принятом законе есть только сравнительная таблица от 1 ноября (.pdf). Она была опубликована на сайте парламента 2 ноября, указано в карточке законопроекта.

Уточняли нардепы ст. 5, ст.7 и ст. 9 принятого закона.

Правки приняли 249 голосами по первым двум статьям и 251-м – по третьей.

Противоречащие друг другу правки, как сообщал глава фракции “Голос” Ярослав Железняк, касаются того, какой орган должен определять олигархов. Это ст. 5 закона.

Одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Разумков утверждал, что Рада приняла его поправку к закону.

Согласно сравнительной таблице, решение о признании олигархом принимает СНБО на основании представления:

Кабинета Министров;

члена СНБО;

Национального банка;

Службы безопасности Украины;

Антимонопольного комитета Украины.

После этого первый вице-спикер Рады Александр Корниенко предложил поручить Стефанчуку безотлагательно подписать закон, это предложение поддержали 252 нардепа.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Спикером тогда еще был Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах. По его мнению, Зеленский из-за коллизии в законе должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером. Спикер еще не подписал закон. 2 ноября в карточке законопроекта появилась отметка о том, что в Раду поступили предложения по устранению несогласованностей в нем.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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