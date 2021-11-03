Житель Сочи снял на видео ворующего хурму медвежонка

Житель села Хлебороб в Адлерском районе Сочи снял на видео необычную активность в собственном саду. На записи видно, как медвежонок забрался на хурму, чтобы полакомиться ее плодами. Местные жители рассказывают, что это далеко не первый раз, когда зверь приходит к ним воровать фрукты. Еще одного медведя заприметили жители Сочи вблизи каньона “Чертовы ворота”. Животное сперва бредет по склону, а затем заходит освежиться в воду.

Несмотря на умилительный внешний вид медвежат, приближаться к ним крайне опасно. Мало того, что сами они даже в таком возрасте могут представлять угрозу, так еще и поблизости может находиться взрослая медведица, крайне ревниво относящаяся ко всем, приближающимся к ее детям.