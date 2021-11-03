В бюджет-2022 заложили полтриллиона рублей на возрождение колхозов

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год. Одна из крупнейших его статей – «Выполнение поручения председателя правительства по возрождению коллективных сельхозпредприятий (колхозов)». На неё отведено 489365873911 рублей.

Восстановить колхозы Михаил Мишустин предложил весной 2021 года, чтобы остановить рост цен на продовольствие. Эту идею сразу поддержали все депутатские фракции, включая КПРФ.

«Колхозы 70 лет кормили весь Советский Союз по низким государственным ценам. А теперь картошка стоит дороже бананов! Наконец-то голос коммунистов услышан!» – заявил Геннадий Зюганов.

В «Единой России» говорят, что к идее возрождения колхозов коммунисты никакого отношения не имеют, а идея их возродить полностью принадлежит единороссам: «Мы смогли доказать правительству, что колхоз – наиболее экономичная форма хозяйствования. Колхозники потребляют только то, что сами произвели, в натуральной форме и в строго ограниченном объёме. Они не тратят денег на поездки в Турцию, автомобили и дорогую одежду, всё необходимое у них есть, а лишнее и не требуется», – сказал зампред комитета по экономической политике Артём Кирьянов.

До начала посевной в колхозы объединят половину владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). К концу 2022 года все ЛПХ и не менее половины фермерских хозяйств должны перейти в колхозы. Большая часть из выделенного полутриллиона рублей пойдёт на изменение назначения земель и регистрацию техники как собственность колхозов.

Изъятие паспортов у колхозников не планируется, они должны сдать только загранпаспорта.

—