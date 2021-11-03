На борту разбившегося Ан-12 находились граждане трех стран

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03.11.2021, 16:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБелорусская авиакомпания «Гродно» сообщила, что в экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были граждане нескольких стран.

«Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Предположительно, на борту находились семь человек», – приводит сообщение авиакомпании в своем Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

Как информирует в своем Telegram-канале Sputnik «Ближнее зарубежье», спасатели ликвидируют пожар на месте падения Ан-12.

В авиакомпании подтвердили, что на борту упавшего в Иркутской области Ан-12 было семь человек, сообщается в Telegram-канале RT. 

Ранее самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», следовавший рейсом Якутск – Иркутск, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. В авиационных службах сообщили, что ошибка пилотирования при заходе на второй круг и техническая неисправность рассматриваются в качестве версий крушения самолета Ан-12. Пилоты грузового самолета, по предварительным данным, погибли, судьба остальных пяти человек пока неизвестна. 



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