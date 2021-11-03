 

Врачи назвали лекарства, которые запрещено назначать себе при COVID-19

03.11.2021, 16:00, Разное
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Врачи назвали лекарства, которые нельзя назначать самим себе при COVID-19. Не всем пациентам с коронавирусом требуется ложиться в больницу. В легкой форме заболевания можно вылечить дома, но самостоятельно назначать себе категорически запрещено любые препараты.
По словам врача-терапевта Алексея Водовозова, когда осуществляется амбулаторное лечение COVID-19, важно придерживаться назначения врача. Об антибиотиках нужно забыть, поскольку они назначаются при бактериальной инфекции. Если говорить о коронавирусе, то такое поражение легких встречается не так часто. Когда человек назначает себе антибиотики самостоятельно, то не исключены подобные действия.

Пневмония на фоне коронавируса развивается не сразу, а примерно через неделю после инфицирования. Антибиотики эффективны, когда появляется мокрота темного цвета с гнойными выделениями. Их имеет право назначить только врач.

Нельзя самостоятельно принимать препараты для разжижения крови. При их приеме необходим строгий контроль со стороны врача. Важно периодически сдавать анализы, чтобы оценить состояние пациента.

При коронавирусе не рекомендуется принимать противовирусные, поскольку их эффективность до конца не исследована. По собственной инициативе нельзя также использовать азитромицин, о котором много говорилось в самом начале пандемии.

Источник: www.m24.ru



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