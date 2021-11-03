Минкульт Украины внес в черный список еще более 30 российских актеров

Среди лиц, несущих угрозу нацбезопасности, актеры Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина и другие.

С учетом этого на сегодняшний день в черный список министерства входят 258 человек.

Контекст:

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

Последний раз список обновлялся 20 сентября 2021 года: в него внесли российского политического эксперта, исполнительного директора международной организации CIS-EMO Станислава Бышока. С 2015 года из него исключили несколько человек.

На данный момент в перечне 258 фамилий (и 257 человек, так как российский рэпер Morgenshtern был внесен в список дважды – под обеими своими фамилиями).

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