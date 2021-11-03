 

Кинотеатр “Полярный” в Южном Медведкове будет реконструирован

03.11.2021, 15:40, Разное
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В Москве советские кинотеатры превращаются в современные досуговые районные центры. Эти здания полностью перестраиваются, в них создаются несколько кинозалов, дополнительные площади для образовательных центров, подземные паркинги. Сейчас в городе реконструируют 20 кинотеатров, в восьми из которых работы завершатся в 2021 году.

В будущем преобразится кинотеатр “Полярный”, который находится на одноименной улице в Южном Медведкове. На его реконструкцию из городского бюджета выделено 49 миллионов рублей. Соответствующее постановление недавно подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Этому решению предшествовали многочисленные просьбы местных жителей и депутатов Мосгордумы.

Кинотеатр “Полярный” был построен в 1964 году. В 2008-м устаревшее здание закрыли. По сей день оно находится в неудовлетворительном состоянии. За последние несколько лет было разработано несколько инвестиционных проектов по реконструкции кинотеатра, но ни один из них так и не был реализован по разным причинам.

В ближайшее время специалисты проведут комплексное обследование здания: в частности, оценят состояние несущих конструкций, фундамента и перекрытий. Концепция современного использования здания будет подготовлена в 2022 году. Также эксперты разработают проектно-сметную документацию.

После реконструкции “Полярный”, как и другие столичные советские кинотеатры, станет современным культурно-досуговым центром. Предполагается, что в обновленном здании будут проводить не только кинопоказы, но и занятия кружков и секций, появятся сервисы для местных жителей.

Ранее сообщалось о сдаче в эксплуатацию кинотеатра “София” в Северном Измайлове. Осенью арендатор приступил к отделке помещений многофункционального общественного центра. В этом здании будет кинокомплекс с местами для маломобильных граждан, откроются торговые галереи с супермаркетом, магазинами и бутиками, рестораны и кафе.

Напомним, первый многофункциональный центр был создан на базе советского кинотеатра “Ангара”. Он открылся в ноябре 2019 года. Также обновлены кинотеатры “Эльбрус”, “Будапешт”, “Нева”, “Рассвет”, “Марс”, “Высота” и “Саяны”. Проект реконструкции устаревших московских кинотеатров назвали “Место встречи”.



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