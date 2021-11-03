 

В России поставлен рекорд по инвестициям в недвижимость

03.11.2021, 15:40, Разное
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По итогам текущего года, считают аналитики консалтинговой компании CBRE, размер вложений в российскую недвижимость обещает достигнуть отметки в 350-390 миллиардов рублей или от четырех до четырех с половиной миллиардов евро. Для всей истории современного российского рынка это будет абсолютным рекордом.

При этом наибольшую роль в формировании объема вкладов в рынок инвестиций играют инвесторы, вкладывающие в жилье. Темпы инвестирования этой сфере за последнее время несколько снизились, однако продолжают оставаться на крайне высоких уровнях.

Что же касается коммерческого сектора, то там наибольшие объемы инвестиций пошли в складской сегмент. И, в отличает от сокращающегося спроса на жилье, интерес инвесторов к складским помещениям только растет.

“В отличие от рынков Европы профессиональный рынок арендного жилья не развит в России и пока еще не составляет ощутимую пропорцию объема инвестиции”, – рассказала старший директор, руководитель отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова.

Отметим, ранее стало известно о том, что во время “коронавирусных каникул” в России резко подскочил спрос на жилье. При этом регистрируется и рост цен на квадратные метры. Аналитики уверены, что этот тренд сохранится по меньшей мере до конца 2021 года.



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