«Перекаченные» губы, черная одежда и прическа 80-х: мелочи, которые могут прибавить 10 лет к реальному возрасту женщины

Отнюдь не морщины прибавляют женщине возраст, а неправильно подобранный образ. Есть мелочи, которые только на первый взгляд кажутся незначительными, но которые визуально очень старят, прибавляя лет 10. Вот, о каких нюансах идет речь.

«Перекаченные» губы

Хотя многие девушки стремятся сделать себе полные губы, на самом деле именно из-за них они выглядят как зрелые женщины. Не нужно перебарщивать с объемом.

Черная одежда

Вещи темных оттенков стройнят, но если вы оденетесь во все черное, то подчеркнете свои морщинки. Особенно если будет черный гольф до подбородка. Чем ближе одежда темного цвета к лицу, тем более видны морщинки. Поэтому старайтесь одеваться так, чтобы верх был светлым, а уже низ черным.

Вещи оверсайз

Иногда из-за таких вещей появляется неопрятный внешний вид. И образ кажется не столько стильным, сколько старомодным. Поэтому будьте аккуратны при выборе одежды оверсайз, особенно если вам за тридцать: рискуете выглядеть «теткой» в случае неправильно подобранного изделия.

Перебор с косметикой

Чем больше на вас косметики, тем старше вы выглядите. Старайтесь делать такой мейк, который выглядит натурально, который незаметен. Тогда визуально вы будете казаться моложе.

Желтые зубы

С возрастом зубы желтеют и выдают возраст. Поэтому даже если они у вас идеально ровные, здоровые, но отдают желтизной, то постарайтесь их отбелить.

Окрашивание волос

Если ваши волосы на оттенок темнее тона вашей кожи, то будут сильнее видны круги под глазами. Автоматически из-за этого вы будете выглядеть старше. Поэтому при выборе нового цвета волос проконсультируйтесь с колористом.

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Темные губы

Такой цвет помады старит точно так же, как и черная одежда. Отдавайте предпочтение персиковым, розовым оттенкам, которые освежат ваше лицо.

Монохромный лук

Как ни странно, но такой образ тоже старит. В нем отсутствует живость: есть только однообразие. Поэтому не подбирайте аксессуары в тон одежде.

Очки не по форме лица

Очки могут тоже прибавлять визуально энное количество лет, если они подобраны не по форме лица. Также удешевляет образ и делает его старомодным аксессуар в дешевой пластиковой оправе.

Прическа 80-х

Речь идет о прическах с начесом, когда волосинка приглажена к волосинка и видно избыточное использование стайлинговых средств. Прикорневой объем — это хорошо, но это не значит, что на голове нужно сооружать «гнездо». Сейчас, кстати, в моде «жидкие» волосы, то есть струящиеся как шелк.

Жирная подводка

Не переусердствуйте со стрелками. Если проводить жирную линию по росту ресниц, то можно накинуть себе с десяток лет.