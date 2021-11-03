Пока есть тыква в магазинах, омолаживаемся: рецепт антивозрастной маски

Тыква не только полезный и вкусный плод. Это эффективный ингредиент косметических масок. Он хорошо отшелушивает старые клетки кожи и восстанавливает новые. Это делает лицо свежим и позволяет вам выглядеть моложе своего возраста. В статье мы поделимся рецептом антивозрастной маски из тыквы.

Из чего состоит маска

Омолаживающая маска для лица будет состоять из тыквы, йогурта и корицы. Этот состав комплексно воздействует на кожу, обеспечивая антивозрастной эффект. Каждый ингредиент имеет свои полезные свойства.

Старые, омертвевшие клетки эпидермиса закупоривают поры и делают лицо тусклым. Для их обновления требуется около 28 дней. Тыква ускоряет этот процесс. Ее мякоть богата фруктовыми кислотами и витамином A. Эти вещества отшелушивают и удаляют старые клетки. Ваша кожа становится свежей и сияющей.

Йогурт увлажняет новый слой кожи. Его питательные вещества проникают глубоко в эпидермис. Кроме этого йогурт содержит молочную кислоту, которая усиливает отшелушивающие свойства тыквы.

Корица снимает раздражение кожи. Она также усиливает кровообращение и способствует выработке коллагена. Это позволяет устранить мелкие морщинки.

Пропорции

Вам понадобится следующее количество ингредиентов:

органическое тыквенное пюре – четверть стакана; йогурт (без сахара и добавок) – пара столовых ложек; корица – половина чайной ложки.

Если у вас нет готового тыквенного пюре, то вы можете приготовить его сами. Для этого вам нужно очистить и сварить тыкву. Затем разомните мякоть толкушкой или взбейте в блендере до пюреобразного состояния.

Приготовление

Положите в миску тыквенное пюре. Добавьте в него йогурт и корицу. Хорошо перемешайте продукты стеклянной или деревянной ложкой, чтобы у вас получилась однородная масса.

Использование

Хорошо умойтесь и обсушите кожу. Затем нанесите маску. Держите маску на коже около 15-20 минут. Если смесь за это время высохнет, то не беспокойтесь, это нормальное явление.

Затем смойте состав водой комнатной температуры. Обсушите лицо бумажным полотенцем. Вы заметите, что ваша кожа помолодела и приобрела свежий цвет.

Используйте маску не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы эпидермис успел восстановиться.

Осторожность

Во время нанесения маски нужно соблюдать осторожность. Корица – жгучая специя, поэтому нужно следить, чтобы состав не попадал в глаза и на чувствительные участки кожи.

Заключение

Тыква – простое и недорогое средство для омолаживания кожи. Она не содержит агрессивных ингредиентов и нежно отшелушивает старые клетки. Вы получите свежую и сияющую кожу с минимальными затратами.