 

На Украине пожаловались на недостаточную помощь Запада

03.11.2021, 15:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтраны Запада демонстративно выступают на стороне Украины, но не настроены активно с ней сотрудничать, сообщил в эфире телеканала «Первый независимый» политолог Андрей Ермолаев.

Эксперт считает, что если бы Европа действительно стремились помочь Киеву, то уже давно можно было начать контакты по инвестиционным программам поддержки наравне, в частности, с Польшей, передает РИА «Новости».

«В Брюсселе, в Нью-Йорке, в Лондоне независимо от политеса, который мы слышим на публичных мероприятиях, по сути, глубоко по барабану реальное положение дел в Украине. <…> Максимум помощи, которую мы видим, это несколько сот миллионов на поддержание штанов, когда у нас бюджет трещит, и военная помощь, которую нам с гордостью оказывают, то есть "стреляйте и выживайте», – высказался Ермолаев.

Он отметил, что «никакой Макрон и Байден» не будут решать украинские проблемы, например, в Донбассе. По его мнению, украинским властям необходимо самим приложить усилия для деэскалации, сделав свою позицию «более адекватной и внятной».

Ранее США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного мира» с Россией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / “Нафтогаз” объявил цену на газ для населения в декабре

02.07 / Бывшего крымского депутата Ганыша, осужденного за госизмену, задержали и отправили в киевское СИЗО. Адвокат выразил недоумение

17.10 / В Армении призвали привлечь экс-премьеров и президентов к защите страны

27.05 / Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья Украины

02.03 / Мастерская управления «Сенеж» подготовит женщин-лидеров для социально значимых проектов

15.05 / В Зимбабве 66-летний мужчина стал отцом 151 ребенка. В июне он планирует завести 17-ю жену

16.07 / Сибирские татары выступили против установки памятника Ермаку в Тобольске

14.09 / Chevrolet Tahoe подорожал в РФ на 250 тысяч рублей в сентябре

17.07 / Guardian – скульптура активистки BLM, сменившая памятник работорговцу в Бристоле, простояла всего сутки

18.11 / Российские космонавты открыли запечатанный 11 лет назад люк на МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика