На Украине пожаловались на недостаточную помощь Запада

Страны Запада демонстративно выступают на стороне Украины, но не настроены активно с ней сотрудничать, сообщил в эфире телеканала «Первый независимый» политолог Андрей Ермолаев.

Эксперт считает, что если бы Европа действительно стремились помочь Киеву, то уже давно можно было начать контакты по инвестиционным программам поддержки наравне, в частности, с Польшей, передает РИА «Новости».

«В Брюсселе, в Нью-Йорке, в Лондоне независимо от политеса, который мы слышим на публичных мероприятиях, по сути, глубоко по барабану реальное положение дел в Украине. <…> Максимум помощи, которую мы видим, это несколько сот миллионов на поддержание штанов, когда у нас бюджет трещит, и военная помощь, которую нам с гордостью оказывают, то есть "стреляйте и выживайте», – высказался Ермолаев.

Он отметил, что «никакой Макрон и Байден» не будут решать украинские проблемы, например, в Донбассе. По его мнению, украинским властям необходимо самим приложить усилия для деэскалации, сделав свою позицию «более адекватной и внятной».

Ранее США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного мира» с Россией.