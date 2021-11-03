Андрей Таран уволен с поста главы минобороны Украины

Верховная рада Украины уволила Андрея Тарана с поста министра обороны Украины. По данным местных СМИ, новым главой ведомства должен стать бывший вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Это решение было поддержано 3 ноября 341 парламентарием при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА Новости.

Ранее главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, ссылаясь на источники сообщил, что президент страны Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру на пост главы ведомства. Им должен стать бывший вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Журналист заявил, что Зеленский захотел на место министра обороны «говорящего» политика вместо «молчащего» Тарана.

Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны.

Ранее сообщалось, что глава минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, об этом написал представитель в Верховной раде Тарас Мельничук.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что политолог Михаил Погребинский назвал причины отставки Тарана. По словам эксперта, министр показал себя слабым пиарщиком, поэтому будет заменен на Алексея Резникова, которые умеет вести себя в кадре.