 

В ФРГ сочли контрпродуктивным торможение запуска «Северного потока – 2»

03.11.2021, 15:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВосточный комитет германской экономики (OAOEV) считает совершенно контрпродуктивным препятствование запуску «Северного потока – 2» по политическим мотивам, следует из заявления председателя организации Оливера Хермеса.

«При ускоренном переходе с угля на природный газ в ближайшие годы можно реализовать значительный потенциал сокращения выбросов CO2. В этой связи было бы совершенно контрпродуктивным по политическим мотивам тормозить самые современные инфраструктурные проекты, такие как «Северный поток – 2», – отметил глава комитета. «Природный газ прокладывает нам мост в мир свободных от CO2 или климатически нейтральных газов, например, водорода», – цитирует ТАСС Хермеса.

По его мнению, запланированный ЕС механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM) не должен «вести к изоляции ЕС от таких стран, как РФ или Украина».

Ранее сообщалось, что процесс сертификации немецким регулятором «Северного потока – 2» может продлиться до 8 мая 2022 года; ввод в эксплуатацию газопровода зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться. 

Накануне премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», чтобы остановить рост цен на газ на европейском рынке.

Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

«Северный поток – 2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено еще 10 сентября.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.03 / Видео исполнения гимна РФ канадским тренером «Магнитки» впечатлило пользователей

04.09 / Шторм выбросил на мель арестованное в Находке северокорейское судно

12.03 / В полуфинал «Конкурса политологов» прошли свыше 350 участников

29.10 / Политика: Карьеру коммуниста Рашкина может погубить браконьерство и пьянство

28.07 / Дети могут справляться с неопределенностью

07.07 / У водителя Mercedes отобрали 32 млн рублей в Москве

01.01 / Украина заявила, что РФ «не дождется» ее смерти

01.07 / Все школы в Астраханской области получили высокоскоростной интернет

02.02 / Очередное водохранилище в Крыму на грани обмеления

07.03 / В Москве загорелся ангар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика