В ФРГ сочли контрпродуктивным торможение запуска «Северного потока – 2»

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) считает совершенно контрпродуктивным препятствование запуску «Северного потока – 2» по политическим мотивам, следует из заявления председателя организации Оливера Хермеса.

«При ускоренном переходе с угля на природный газ в ближайшие годы можно реализовать значительный потенциал сокращения выбросов CO2. В этой связи было бы совершенно контрпродуктивным по политическим мотивам тормозить самые современные инфраструктурные проекты, такие как «Северный поток – 2», – отметил глава комитета. «Природный газ прокладывает нам мост в мир свободных от CO2 или климатически нейтральных газов, например, водорода», – цитирует ТАСС Хермеса.

По его мнению, запланированный ЕС механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM) не должен «вести к изоляции ЕС от таких стран, как РФ или Украина».

Ранее сообщалось, что процесс сертификации немецким регулятором «Северного потока – 2» может продлиться до 8 мая 2022 года; ввод в эксплуатацию газопровода зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться.

Накануне премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», чтобы остановить рост цен на газ на европейском рынке.

Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

«Северный поток – 2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено еще 10 сентября.