 

Euronews – «туризм уже не будет прежним» — в Лондоне обсуждают будущее мировой туриндустрии

03.11.2021, 15:04, Новости дня
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Представители туриндустрии со всего мира собрались на крупнейшей международной выставке World Travel Market в Лондоне, чтобы обсудить, как этой отрасли можно выжить в условиях долговременных ограничений из-за пандемии COVID-19. По мнению экспертов, туризм постепенно начинает восстанавливаться — однако уже никогда не будет таким же, как прежде, передаёт Euronews.

Крупнейшая международная выставка World Travel Market открылась в британской столице. Здесь собрались профессионалы, представители туристической индустрии. Форум посвящен выживанию сектора, пострадавшего из-за кризиса в области здравоохранения.

САЙМОН ПРЕСС, директор WTM London & Travel Forward: Участники выставки занимаются туристическим бизнесом — и предоставляют потребителям возможность открыть для себя те замечательные места, которые они видели по телевидению, в Zoom или в социальных сетях в течение последних 19 месяцев. Поэтому наша задача — восстановить доверие потребителей к отрасли. 

Минувшим летом ряд стран на фоне успешной кампании по вакцинации населения ослабили ограничения на поездки. Однако, по последним данным, в июле этого года число выезжающих за границу туристов упало на 67 процентов по сравнению с тем же месяцем 2019 года. 

К проблемам, связанным с пандемией, прибавляются и другие. Речь, в частности, идёт о последствиях изменения климата.

НИЛЕН ВАНКАДАСМИ, Управление по развитию туризма на острове Маврикий: Наше правительство обязалось сделать Маврикий островом, свободным от пластика. Кроме того, мы намерены увеличить объём возобновляемой энергии до 60 процентов к 2030 году. Вот это, как я считаю, главные послания миру с Маврикия. Что касается непосредственно туризма, мы уже можем предложить гостям углеродно-нейтральные отели. 

Выставка в Лондоне совпала по времени с проходящей в Глазго 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

ВАСИЛИС КИКИЛИАС, министр туризма Греции: Путешественники идут в ногу со временем — и для многих вопрос, касающийся вредных выбросов, очень важен. Так что, наряду с безопасностью и надёжностью путешествий, углеродная нейтральность будет главным приоритетом для туристов как в этом, так и в последующих сезонах. 

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на индустрию путешествий и обернулась для неё огромными потерями. Несмотря на трудности, туристическая отрасль жива и постепенно восстанавливается — но она уже никогда не будет такой, как прежде. 

Дата выхода в эфир 02 ноября 2021 года.



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