“Давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии”. В Кремле ответили на слова Байдена о горящей тундре

“Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся”, – сказал Песков.

Кремль не согласислся с критикой Байдена по поводу неучастия России в климатическом саммите ООН. По словам Пескова, Россия борется с пожарами и диверсифицирует энергобаланс.

“Все это не было доложено президенту США, когда он говорил про участие России. Я убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, у Путина будет прекрасная возможность рассказать Байдену о том, что мы делаем по климату”, – сказал спикер Кремля.

Контекст:

26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.

Байден 2 ноября осудил лидеров России и Китая за отказ принять участие в работе конференции ООН по изменению климата. Глава Белого дома назвал “большой ошибкой” неучастие в саммите главы КНР Си Цзиньпина, а по поводу Путина он сказал: “У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать”.

Агентство “РИА Новости” 3 ноября опубликовало видео пожара в тундре. Ситуацию назвали уникальной – сухая трава горит в Магаданской области при -20 °С, это затрудняет тушение огня, так как водоемы в регионе замерзли. По словам представителя “Авиалесоохраны”, обычно в это время тундра засыпана снегом”.

Этим летом из-за аномальной жары в 10 штатах США вспыхнули массовые пожары. Самый крупный случился в штате Орегон и поставил под угрозу энергообеспечение соседней Калифорнии.

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