 

“Прекрасная работа”. Киберполиция разоблачила еще одного разработчика фейкового приложения “Дія”

03.11.2021, 14:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Харькове киберполиция разоблачила 17-летнего молодого человека, который не только создал фальшивую “Дію”, но и создал крупный канал распространения подделки.

По словам Клименко, на телеграм-бот и канал подозреваемого были подписаны более 20 тыс. человек.

Доступ к фейковой “Діе” можно было получить за 200 грн, за 300 грн оформить поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение.

При этом данные пользователей хранились на сервере, который генерировал имитирующую веб-страницу приложения “Дія” и там можно было изменять любую информацию о себе.

Также веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования показывал страницу его успешной валидации.

“Признаю, это прекрасная работа юного хакера. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве”, – отметил Клименко.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/videos/472413747398130/

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 18 сентября 2021 года количество активных пользователей приложения составляло 7 млн, на портале доступно более 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

27 августа Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины от коронавируса. По данным Минцифры на 5 октября, цифровые COVID-сертификаты в приложении “Дія” сгенерировали более 1,4 млн украинцев.

Как сообщали в Министерстве цифровой трансформации Украины, на разработку и модернизацию портала и мобильного приложения “Дія” в 2020-м и 2021 году было потрачено 76,04 млн грн. 

В конце октября 2021 года фейковую версию приложения “Дія” разработал житель Запорожской области. 

Позже хакеру-самоучке, который создал это приложение, предложили пройти стажировку в Министерстве цифровой трансформации Украины. 

Госспецсвязи Украины призвала граждан скачивать только официальные мобильные приложения, в частности приложение госуслуг “Дія”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Ермак и Нуланд говорили о “Северном потоке – 2” и визите Зеленского в Вашингтон – Офис президента

12.03 / Несколько европейских стран решили на время отказаться от использования вакцины AstraZeneca

27.08 / Цифровой двойник будет помогать врачам и пациентам

08.12 / Эксперт Минздрава назвал основную причину кампании по дискредитации российской вакцины на Западе

01.03 / Дебютировал новый кроссовер Haima 6P

11.01 / «Удалёнка» в школах обостряет социальное неравенство в Германии

03.07 / Власти Таджикистана объявили об обязательной вакцинации от COVID

17.08 / Киев впервые в истории отозвал посла из Белоруссии

14.10 / Парламент Киргизии одобрил назначение Жапарова премьером

10.04 / Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика