“Укрметаллургпром” написал письмо Малюське: Повышение тарифов “Укрзалізниці” на грузоперевозки приведет к усилению кризиса в энергетике

“Укрметаллургпром” отмечает, что около месяца назад начал действовать приказ МИУ №418, который уже поднял тарифы на перевозку грузов 1-го класса с 1 января, и установил коэффициент к тарифам в размере 2,204. Новый проект приказа предусматривает еще одно повышение тарифов, которое не обосновано и не соответствует принципам регуляторной политики, считают в объединении.

“Формально разработчик проекта приказа анализ регуляторного влияния приобщил. Однако документ содержит столь многочисленные нарушения требований действующего законодательства, что можно считать его полностью отсутствующим. В нем полностью отсутствует информация, предусмотренная статьей 8 закона Украины “Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности”, а именно – о целесообразности, адекватности, эффективности и сбалансированности этого решения”, – сказано в обращении.

Авторы добавили, что в анализе регуляторного влияния не была обоснована необходимость государственного регулирования хозяйственных отношений, не доказано соответствие форм и уровня государственного регулирования, и отсутствуют альтернативы. Также в проекте нет экономического анализа последствий, к которым может привести повышение тарифов, а также не обеспечен баланс интересов различных групп субъектов хозяйствования – например, “Укрзалізниці” и ее клиентов, в том числе грузоотправителей, граждан и государства, считают в “Укрметаллургпроме”. В письме подчеркивается, что новый приказ хотят принять, когда не начал действовать еще предыдущий, а значит не было возможности оценить его эффективность – в том числе, выяснить, снижает ли убыточность “Укрзалізниці” повышение тарифов.

“Предполагая, что разработчик декларирует в каждом случае одну и ту же проблему, он не доказывает, что она будет решена путем принятия конкретного приказа. Такая ситуация может привести к негативной практике регулятора повышать тарифы на грузовые железнодорожные перевозки без надлежащего обоснования и доказанной необходимости в любое время”, – сказано в обращении к министру.

Разрабочики приказа не предоставили информацию о себестоимости и рентабельности грузовых перевозок, поэтому адекватность повышения тарифов невозможно проверить, добавили авторы письма.

“Аналитические данные по подтверждению существования проблемы, а также эффект от повышения тарифов, исследованы только формально – ведь не предоставлены никакие подтверждающие данные, что эти направления для УЗ убыточны”, – заявили они.

Есть вопросы у подписантов и к сравнению динамики индекса цен производителей промышленной продукции и индекса тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, так как для такого сравнения в министерстве взяли разные периоды года.

“Индексы цен производителей промышленной продукции и индекс тарифов на перевозку грузов должны быть взяты соответственно в текущем периоде по сравнению с базисным. Однако для индекса цен производителей промышленной продукции базовым периодом определен 2008 год. А для расчета показателей индекса тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом взят только IV квартал в IV квартал 2008 года”, – подчеркнули в “Укрметаллургпром.

В итоге повышение тарифов приведет к росту нагрузки на промышленность, которая и так страдает от экономического кризиса.

“Запланированное повышение тарифов приведет к росту тарифной нагрузки на бизнес в целом на 10,1 плюс 2,3 млрд грн соответственно ежегодно. Расходы же предприятий, например, топливно-энергетического комплекса потенциально возрастут на более чем 30%, или 2 млрд грн ежегодно, что будет иметь катастрофические последствия для угольной и энергетической отраслей”, – подсчитали авторы письма.

Они напомнили, что согласно статье 25 закона “Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности” регуляторный акт не может быть принят или одобрен, если в нем нет анализа регуляторного влияния.

“Поскольку анализ регуляторного влияния к проекту приказа содержит многочисленные существенные недостатки, орган юстиции имеет все основания для отказа в государственной регистрации регуляторного акта. Поэтому призываем отказать в проведении государственной регистрации проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины “О внесении изменения в коэффициенты, применяемые к тарифам” , – заявили в “Укрметаллургпроме”.

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