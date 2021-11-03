 

Чернышов: Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов

03.11.2021, 14:58, Новости дня
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“Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов. Это определено меморандумом, заключенным в рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Условия этого документа должны выполняться по всей Украине. Чернигов не исключение. Об этом, в том числе, мы сегодня общались с городским руководителем”, – подчеркнул Чернышов.

29 октября на заседании рабочей группы в горсовете Чернигова согласовали проект решения о повыфшении тарифов на отопление, докумнет должден был рассмотреть исполком, писало Общественное.

2 ноября городской голова Чернигова Владислав Атрошенко сообщил в Facebook, что тарифы все же повышаться не будут.

“Тарифы на централизованное отопление для населения в Чернигове не будут расти и останутся на уровне предыдущего отопительного сезона. Впервые в истории независимой Украины разница в тарифах теплогенерирующим субъектам будет компенсироваться из местных бюджетов. Встречно, надеюсь на соблюдение данного мне слова представителями центральной власти по поводу компенсаторов потерь местного бюджета”, – написал он. 

https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav/posts/2399875793476822

Со стороны государства предусматривается субвенция общинам с неудовлетворительным индексом платежеспособности с четвертого квартала 2021 года. В меморандуме определено, в частности, что в 2022 году государство направит в местные бюджеты поступления от налога с доходов физических лиц в размере 4%, что составит не менее 11 млрд грн, отмечали в Офисе президента.

Контекст:

24 сентября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что “независимо от колебаний цены на биржах или хабах” тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ (для населения) и 13,6 грн за 1 м³ (для бюджетных учреждений).

Как сообщал сайт правительства, среди ключевых пунктов меморандума – договоренность о бесперебойных поставках газа и финансовой поддержке общин со стороны государства для стабильной работы теплокоммунэнерго и гарантии неизменности тарифов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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