 

The Lancet опубликовал данные о безопасности и эффективности вакцины «Спутник Лайт»

03.11.2021, 14:50, Разное
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В исследовании участвовали 110 добровольцев в возрасте 18-59 лет, 13 из них ранее перенесли COVID-19. Испытания проводились без плацебо-контроля, препарат получили все участники. 

«Большинство побочных реакций были легкими (66,4% от всех вакцинированных), некоторые — умеренными (5,5%). Серьезных нежелательных явлений не выявлено», — написали авторы статьи. 

Результаты клинических испытаний показали, что вакцина формирует сильный гуморальный и клеточный иммунитет как среди тех, кто ранее не был заражен, так и среди переболевших COVID-19. При этом в группе серопозитивных (с уже имеющимися антителами к коронавирусу) иммунный ответ вырабатывался быстрее. 

“Спутник Лайт” и другие вакцины 

Собрали всю информацию о российских вакцинах против COVID-19. 

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Ранее центр им. Гамалеи озвучил результаты клинических испытаний «Спутник Лайт» с участием 28 тысяч человек в Москве, передает РФПИ. При самостоятельном применении эффективность препарата составила 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после прививки. Среди добровольцев до 60 лет эффективность превысила 75%.

При использовании препарата для ревакцинации (бустера) после двух доз «Спутник V» «Спутник-Лайт» снизил риск заражения дельта-вариантом более чем на 83%, риск госпитализации – на 94%.



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