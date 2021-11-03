Собянин: Москва не будет продлевать режим нерабочих дней

Градоначальник отметил стабилизацию ситуации с пандемией. “Это касается и выявляемости заболеваний, и госпитализации пациентов тяжелой формы”, – сказал Собянин в ходе открытия эндоскопического цента ГКБ имени Буянова.

Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет не продлевать нерабочие дни с понедельника, отметил мэр. “Мы приступаем к обычной работе”, – сказал Собянин.

Город возвращается к обычной жизни, но при условии исполнения ранее принятых ограничений, сказал мэр. Среди них – домашний режим для москвичей старшего возраста, удаленная работа для 30% сотрудников столичных компаний. Посетить театры и музеи можно будет при наличии QR-кода.

Собянин вновь призвал москвичей пройти вакцинацию от коронавируса. Город создал для этого все возможности, отметил он.

Указом мэра Москвы на срок с 28 октября по 7 ноября в городе введен режим нерабочих дней. “Длинные” выходные позволяют разорвать цепочки передачи инфекции.

На это время приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают работать.

За последние сутки коронавирус в Москве выявили у 6 827 человек, умерло 95 человек. Общее число зафиксированных случаев в столице на 3 ноября 2021 года составило 1 837 057.