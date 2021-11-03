ИТ-специалист назвал способы кражи данных с сим-карты

Известный российский ИТ-специалисты Максим Назаренко предупреждает соотечественников о еще одном весьма распространенным способе телефонного мошенничества. В данном случае, речь идет о краже данных прямо с сим-карты.

Основной проблемой для безопасности является то, что на сегодня в РФ уже не являются тайной ни номера телефонов граждан, ни их логины на различных ресурсах, отмечает эксперт. Однако мошенникам, чтобы снять деньги с банковского счета, нужно знать уникальный одноразовый код, который приходит на мобилку.

Для того чтобы достичь своей цели, они перевыпускают сим-карту, используя поддельные доверенности. Таким образом, вся эта бюрократия с выдачей сим-карт по паспортам вовсе не является для них препятствием.