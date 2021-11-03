Будущие iPhone 14 могут остаться без техпроцесса 3 нм

Отметим, что до выпуска новой линейки американских смартфонов iPhone 14 еще далеко. Если все пойдет по графику, то презентация состоится в начале осени будущего года. Однако четырнадцатая серия уже в зоне особого внимания экспертов.

Ранее в сети стали появляться сообщения о планах «Яблочной» компании внедрить техпроцесс 3 нм как раз под начало выпуска iPhone 14. Таким образом, новые смартфоны должны были бы получить ультрасовременные чипсеты.

Но тут же пришло разочарование. Инсайдеры сообщают, что производитель может не успеть изменить технологию. Но дело-то даже не в американском Apple, говорят специалисты. Подводит TSMC, являющийся основным поставщиком чипов. Есть подозрения, что, несмотря на все договоренности, он сорвет поставки.