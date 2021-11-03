Шведские специалисты запускают водородный катамаран в Стокгольме

На сто процентов экологически чистое плавсредство появится на каналах Стокгольма. Речь идет о катамаране, разработанном шведскими инженерами. Особенность судна состоит в том, что оно работает на водороде.

Катамаран Beluga24 предназначен для перевозки пассажиров. Кроме нулевых выбросов его достоинством является высокая степень комфорта, безопасности и большая скорость передвижения по воде.

Авторство разработки принадлежит специалистам компании Green City Ferries AB. Они, в частности, сообщили, что вместимость судна составляет 30 человек. Катамаран будет перевозить пассажиров по Стокгольму и его окрестностях. К июлю обещают создать уже второе похожее судно, но с большей вместимостью и лучшей маневренностью.