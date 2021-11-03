Apple начнет выдавать iPhone XR взамен сломанных смартфонов

В сервисных центрах американской компании Apple внедрили новую услугу. Если клиент пришел отремонтировать свой сломанный смартфон, ему взамен временно выдадут iPhone XR.

Данная услуга существенно повышает качество сервиса, говорят эксперты. Иногда приходится ожидать, пока придут нужные для ремонта детали, и сам процесс ремонта затягивается. Apple заинтересована в том, чтобы пользователи устройств под данным брендом не искали в ящиках столок кнопочные телефоны на время, пока они остались без любимых современных аппаратов.

Данную услугу начнут предоставлять уже с завтрашнего дня, сообщают в компании. Ранее в сети появлялись сообщения о снижении спроса на iPhone XR. Теперь им найдено достойное применение.