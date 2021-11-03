 

Apple начнет выдавать iPhone XR взамен сломанных смартфонов

03.11.2021, 14:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сервисных центрах американской компании Apple внедрили новую услугу. Если клиент пришел отремонтировать свой сломанный смартфон, ему взамен временно выдадут iPhone XR.

Данная услуга существенно повышает качество сервиса, говорят эксперты. Иногда приходится ожидать, пока придут нужные для ремонта детали, и сам процесс ремонта затягивается. Apple заинтересована в том, чтобы пользователи устройств под данным брендом не искали в ящиках столок кнопочные телефоны на время, пока они остались без любимых современных аппаратов.

Данную услугу начнут предоставлять уже с завтрашнего дня, сообщают в компании. Ранее в сети появлялись сообщения о снижении спроса на iPhone XR. Теперь им найдено достойное применение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.02 / Разработчики «Спутник V» предложили ЕС начать производство в Европе

07.11 / Трамп впервые после выборов покинул Белый дом

14.04 / Приставка PlayStation 5 сегодня должна получить крупное обновление

23.11 / МИД Украины проверяет информацию о задержании в России экс-депутата Маркова

10.12 / В Финляндии произошла авария на АЭС, остановился один из реакторов

04.11 / Комитет Рады поддержал введение штрафов за неношение масок

28.11 / Новый iPhone 13 может выйти без разъема для зарядного устройства

18.07 / SRF – США делят мир на два лагеря — американский и китайский

05.07 / В китайской Внутренней Монголии объявлено предупреждение из-за угрозы бубонной чумы

17.01 / Третьякова рассказала, как будет работать обязательная накопительная пенсия в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика