Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 35 человек
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Число умерших от отравления метиловым спиртом на Урале достигло 35 человек, сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.
«Да, к сожалению, [число умерших] увеличилось до 35», – цитирует куратора, который первым сообщил об отравлении, ТАСС.
В конце октября сообщалось, что скончались в результате отравления до 30 человек. Данные являлись тогда предварительными. Тогда же был арестован первый подозреваемый по делу об отравлении. Им стал Надир Мамедов.
Первым о 24 жертвах отравления суррогатным алкоголем сообщил координатор проекта ЕР «Народный контроль» по региону Дмитрий Чукреев. Через несколько дней скончались еще два человека. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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