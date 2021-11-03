Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 35 человек

Число умерших от отравления метиловым спиртом на Урале достигло 35 человек, сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

«Да, к сожалению, [число умерших] увеличилось до 35», – цитирует куратора, который первым сообщил об отравлении, ТАСС.

В конце октября сообщалось, что скончались в результате отравления до 30 человек. Данные являлись тогда предварительными. Тогда же был арестован первый подозреваемый по делу об отравлении. Им стал Надир Мамедов.

Первым о 24 жертвах отравления суррогатным алкоголем сообщил координатор проекта ЕР «Народный контроль» по региону Дмитрий Чукреев. Через несколько дней скончались еще два человека. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.