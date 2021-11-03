 

Боли в ногах могут могут указывать на рак поджелудочной железы

03.11.2021, 14:12, Разное
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Медики пришил к выводу, что на рак поджелудочной железы указывают боли в ногах. Этот вид онкологии является очень распространенным.
Многие из признаков рака поджелудочной железы связаны с проблемами пищеварения. Эта болезнь способна вызывать изменения в ногах. При данной патологии присутствует риск образования тромбов в глубоких венах. Не исключено, что они могут появиться в других частях тела. Сгустки крови образуются и без рака, но иногда тромб можно считать первым признаком онкологии поджелудочной железы.

Медики советуют обратить внимание на следующую симптоматику: отек ног, покраснение кожи, боль в ноге или икре, ощущения, похожие на спазмы, дискомфорт при вытягивании пальцев, ощущение тепла в одной конечности.

О раке поджелудочной железы может говорить боль в спине или же животе, желтуха, тошнота, рвотные позывы, потеря веса, увеличение печени или желчного пузыря, плохой аппетит, пишет портал Newinform.



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