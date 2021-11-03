Любченко говорит, что у него дома обысков не проводили

“То, что происходит, не имеет ко мне отношения”, – сказал он еще до того, как нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук заявила, что к нему могут быть вопросы у правоохранителей, а СМИ написали об обысках у вице-премьера.

По информации “Слідства.Інфо”, следственные действия могут быть связаны со “скрутками” и уклонением от уплаты налогов. “Бабель” сообщал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыск у Любченко в рамках расследования фактового производства о злоупотреблении властью, а подозрение никому не вручали.

По информации НВ, Любченко был задействован в налоговых “скрутках” для отдельных предприятий и создании теневого офиса. Издание тоже пишет, что у него прошли обыски.

Уже после появления сообщений о следственных мероприятиях пресс-служба Любченко в комментарии “РБК-Украина” заявила, что по месту жительства и работы вице-премьера, в Министерстве экономики, сегодня следственные действия не проводились.

Контекст:

Верховная Рада назначила Любченко первым вице-премьером – министром экономики Украины 20 мая. До этого он почти год возглавлял ГНС.

О том, что Любченко может уйти в отставку, написало 1 ноября Delo. Издание сообщило, что Любченко хотят уволить ради улучшения отношений с бизнесом, а “большинство коллег по правительству, а также бизнес-ассоциаций вздохнули с облегчением”, когда узнали о его возможном уходе. Кроме того, СМИ сообщали о возможной причастности Любченко к “скруткам”.

Федерация работодателей Украины завила о положительном опыте сотрудничества с Любченко и его открытости к бизнесу.

2 ноября Любченко написал заявление об увольнении. Его отставку, а также заявления об увольнении еще четырех членов правительства Рада планировала рассмотреть 3 ноября, но пока не приступала к этим вопросам.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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